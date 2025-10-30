Рязанцы пожаловались на прорыв трубы на улице Сысоевской

По словам местных, трубу на улице прорвало неделю назад. «У нас ровно неделю назад прорвало трубу, бьет вода неделю! Всё размыло, грязь. В „Водоканал“ звонили, меры на данный момент не принимаются. Сегодня там застряла машина», — отметила рязанка.