Рязанцы пожаловались на прорыв трубы на улице Сысоевской
По словам местных, трубу на улице прорвало неделю назад. «У нас ровно неделю назад прорвало трубу, бьет вода неделю! Всё размыло, грязь. В „Водоканал“ звонили, меры на данный момент не принимаются. Сегодня там застряла машина», — отметила рязанка.
Рязанцы пожаловались на прорыв трубы на улице Сысоевской. Об этом РЗН. инфо сообщили местные жители.
