Рязанцев пригласили в Константиново на экскурсию в темноте

3 ноября гостей ждет экскурсия в темноте, посетить выставка под звуки классики, выступление музыкантов. С 16.00 до 20.00 вход в экспозиции и на территорию музея свободный. Возрастное ограничение 16+.