Рязанцам рассказали о проблемах в авто, если появился запах антифриза

Одна из причин — неисправность радиатора печки. Малейшие трещины или коррозия приводят к подтекам, из-за чего сладковатый запах антифриза быстро распространяется в салоне. Пары антифриза в салоне также могут появиться из-за повреждения патрубков или соединений. Еще одна проблема — мелкие трещины в расширительном бачке. Через них нагретый антифриз выдавливается наружу, что приводит к запаху в салоне.

Рязанцам рассказали о проблемах в авто, если появился запах антифриза. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на эксперта Вадима Стрельбицкого.

