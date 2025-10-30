Рязанцам напомнили, как работает скрытый патруль

Отмечается, что место патрулирования определяют по служебному плану. Как правило, это наиболее аварийные участки. На фиксацию нарушений инспекторы отправляются на обычном гражданском автомобиле, на которых нет проблесковых маячков и наклеек ДПС, но есть фото- и видеокамеры. «Экипажи, осуществляющие надзор за дорожным движением с использованием патрульных автомобилей в стандартном исполнении, организуют взаимодействие с другими нарядами ДПС, которыми при необходимости производится остановка транспортного средства», — рассказала инспектор управления ГАИ Анна Мелешкина.

Рязанцам напомнили, как в регионе работает скрытый патруль. Об этом сообщили в сюжете «Вести-Рязань».

В сюжете рассказали, что место патрулирования определяют по служебному плану. Как правило, это наиболее аварийные участки.

На фиксацию нарушений инспекторы отправляются на обычном гражданском автомобиле, на котором нет проблесковых маячков и наклеек ДПС, но есть фото- и видеокамеры.

«Экипажи, осуществляющие надзор за дорожным движением с использованием патрульных автомобилей в стандартном исполнении, организуют взаимодействие с другими нарядами ДПС, которыми при необходимости производится остановка транспортного средства», — рассказала инспектор управления ГАИ Анна Мелешкина.

В сюжете напомнили, что скрытое патрулирование ввели в 2023 году.

Фото: скриншот из сюжета «Вести-Рязань»