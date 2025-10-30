Рязанцам напомнили, как работает скрытый патруль

Рязанцам напомнили, как в регионе работает скрытый патруль. Об этом сообщили в сюжете «Вести-Рязань».
В сюжете рассказали, что место патрулирования определяют по служебному плану. Как правило, это наиболее аварийные участки.
На фиксацию нарушений инспекторы отправляются на обычном гражданском автомобиле, на котором нет проблесковых маячков и наклеек ДПС, но есть фото- и видеокамеры.
«Экипажи, осуществляющие надзор за дорожным движением с использованием патрульных автомобилей в стандартном исполнении, организуют взаимодействие с другими нарядами ДПС, которыми при необходимости производится остановка транспортного средства», — рассказала инспектор управления ГАИ Анна Мелешкина.
В сюжете напомнили, что скрытое патрулирование ввели в 2023 году.
Фото: скриншот из сюжета «Вести-Рязань»