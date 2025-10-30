Россиянам посоветовали жить на съёмных квартирах

Россиянам посоветовали жить на съёмных квартирах. Об этом сообщает «Газета. ру».

По словам финансистов, в 2026 году аренда жилья будет ощутимо выгоднее её покупки. Специалисты отметили, что даже если деньги на квартиру уже накоплены, их лучше положить на вклад, что покроет и затраты на съёмное жильё, и на подорожание недвижимости.

«Ставки на вторичку будут выше 17-20%, а из-за первого взноса россияне начнут терять 10% стоимости жилья ежегодно. Льготная ставка на первичку будет чуть выгоднее, но всё равно покупатель окажется «в минусе», — заключили специалисты.