Россиянам напомнили, что за оставленную в подъезде обувь можно получить штраф

Жители многоквартирных домов часто оставляют свои личные вещи, такие как коляски, велосипеды и обувь, на лестничных клетках и в коридорах. Об этом пишет «Газета. ру». Депутат Сергей Колунов напомнил, что подобные действия нарушают правила противопожарной безопасности. Наличие посторонних предметов увеличивает риск возникновения пожара и может затруднить эвакуацию в экстренных ситуациях. Штраф для обычных граждан может достигать 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 400 тысяч рублей.

