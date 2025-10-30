Прокуратура нашла в Рязани нарушение антикоррупционного законодательства
Прокуратура нашла в Рязани нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что руководители трех коммерческих организаций не уведомили соответствующие госорганы о приеме на работу бывших чиновников в установленный законом десятидневный срок.
По данному факту прокурор возбудил в отношении руководителей и юридических лиц семь дел об административных правонарушениях.
Назначены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей.