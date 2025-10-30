Продлен прием заявок на участие в региональной акции «Премия в сфере креативных индустрий»
Продлен прием заявок на участие в региональной акции «Премия в сфере креативных индустрий». Об этом сообщает региональный центр креативных индустрий.
Теперь работы можно подать до 6 ноября включительно.
К участию приглашаются рестораторы, представители творческих сообществ, специалисты сфер декоративно-прикладного искусства, медиа, ИТ, СМИ, образования в креативных индустриях, сферы развлечений, а также модельеры, создатели компьютерных игр, детских игрушек, писатели, дизайнеры, художники, музыканты. Всего определено 15 тематических номинаций.
Познакомиться с условиями участия и подать заявку можно