Продлен прием заявок на участие в региональной акции «Премия в сфере креативных индустрий»
Продлен прием заявок на участие в региональной акции «Премия в сфере креативных индустрий». Об этом сообщает региональный центр креативных индустрий.

Теперь работы можно подать до 6 ноября включительно.

К участию приглашаются рестораторы, представители творческих сообществ, специалисты сфер декоративно-прикладного искусства, медиа, ИТ, СМИ, образования в креативных индустриях, сферы развлечений, а также модельеры, создатели компьютерных игр, детских игрушек, писатели, дизайнеры, художники, музыканты. Всего определено 15 тематических номинаций.

Познакомиться с условиями участия и подать заявку можно здесь.