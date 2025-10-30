Рязань
Несколько улиц в Рязани 31 октября останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

С 09:00 до 15:30 31 октября холодной воды не будет по адресам:

  • 2-й Почтовый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11;
  • улица Березняковская, дома №№ 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5, 6, 7, 8/7, 9, 10, 11, 12, 12 корпус 2, 12а, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;
  • Животноводческий проезд, дома №№ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11 корпус 1, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
  • улица Почтовая (район Дягилево), дома №№ 1, 1 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корпус 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66.