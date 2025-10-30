Несколько улиц в Рязани 31 октября останутся без холодной воды

С 09:00 до 15:30 31 октября холодной воды не будет по адресам: 2-й Почтовый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11; Березняковская, дома №№ 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5, 6, 7, 8/7, 9, 10, 11, 12, 12 корпус 2, 12а, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Животноводческий проезд, дома №№ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11 корпус 1, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Почтовая (район Дягилево), дома №№ 1, 1 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корпус 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66.

Несколько улиц в Рязани 31 октября останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

