Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 80.5 1.03 31/10
ЦБ EUR 93.39 1.14 31/10
Нал. USD 81.10 / 81.40 30/10 18:15
Нал. EUR 94.50 / 95.89 30/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
Вчера 15:06
410
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 603
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 065
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 350
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Набиуллина назвала сроки падения ключевой ставки до 7,5-8,5%
По словам Набиуллиной, ЦБ сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5-8,5% в 2027 году. «Нейтральную мы оцениваем, когда наша ключевая ставка будет 7,5-8,5%. По нашему уточненному прогнозу, это произойдет в 2027 году», — отметила она. При этом, как сказала Набиуллина, в следующем году ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала сроки падения ключевой ставки до 7,5-8,5%. Об этом 30 октября сообщило РИА Новости.

По словам Набиуллиной, ЦБ сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5-8,5% в 2027 году.

«Нейтральную мы оцениваем, когда наша ключевая ставка будет 7,5-8,5%. По нашему уточненному прогнозу, это произойдет в 2027 году», — отметила она.

При этом, как сказала Набиуллина, в следующем году ЦБ также видит пространство для снижения ключевой ставки.