Набиуллина назвала сроки падения ключевой ставки до 7,5-8,5%

По словам Набиуллиной, ЦБ сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5-8,5% в 2027 году. «Нейтральную мы оцениваем, когда наша ключевая ставка будет 7,5-8,5%. По нашему уточненному прогнозу, это произойдет в 2027 году», — отметила она. При этом, как сказала Набиуллина, в следующем году ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала сроки падения ключевой ставки до 7,5-8,5%. Об этом 30 октября сообщило РИА Новости.

