Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
Вчера 15:06
398
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 580
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 050
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 333
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря. Об этом сообщает ИКИ РАН

Ученые сообщили, что 30 октября на Земле началась четвертая, и, вероятно, последняя магнитная буря месяца.

До этого бури наблюдались с 1 по 3, затем 12 и затем с 18 по 19 число. Число магнитных бурь является повышенным второй месяц подряд: до этого 5 бурь произошло в сентябре после спада в конце лета", — отметили в посте.

В сообщении подчеркнули, что буря зарегистрирована на низком уровне G1 с перспективами роста не более чем до G2 (всего в шкале 5 градаций).