На Земле началась магнитная буря

Ученые сообщили, что 30 октября на Земле началась четвертая, и, вероятно, последняя магнитная буря месяца. До этого бури наблюдались с 1 по 3, затем 12 и затем с 18 по 19 число. Число магнитных бурь является повышенным второй месяц подряд: до этого 5 бурь произошло в сентябре после спада в конце лета", — отметили в посте. В сообщении подчеркнули, что буря зарегистрирована на низком уровне G1 с перспективами роста не более чем до G2 (всего в шкале 5 градаций).

