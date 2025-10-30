На Московском шоссе произошла авария
Отмечается, что ДТП произошло вечером 30 октября около Центрального автовокзала. Столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, из-за аварии на Московском шоссе проезд был затруднен. Информации о пострадавших нет.
