На Московском шоссе произошла авария

Отмечается, что ДТП произошло вечером 30 октября около Центрального автовокзала. Столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, из-за аварии на Московском шоссе проезд был затруднен. Информации о пострадавших нет.