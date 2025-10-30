На ГРПЗ определили лучших токарей на конкурсе профмастерства

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провели заводской конкурс профмастерства рабочих по профессии «Токарь», приуроченный к празднованию 107-й годовщины предприятия.

За право называться лучшими по профессии боролись работники из четырех подразделений предприятия. Состязание проходило в два этапа. Сначала проверялись теоретические знания: участники отвечали на три вопроса. На практике же необходимо было ознакомиться с технологической и конструкторской документацией и по ней изготовить деталь.

По итогам состязаний победителем стал Александр Тарасенков. Второе и третье места — у Михаила Довжика и Сергея Кузьмина.

Своими впечатлениями поделился победитель конкурса Александр Тарасенков: «На заводе я работаю уже 18 лет, поэтому задания не вызвали затруднений. Конечно, я рад, что удалось занять первое место. В связи с тем, что конкурс был приурочен к празднованию 107-летия ГРПЗ, хотел бы пожелать нашему предприятию процветания и дальнейшего развития. Заводчанам — здоровья и семейного счастья!»

Все участники получили памятные подарки и дипломы, а победителям объявлена благодарность и будет выдана денежная премия.

Конкурс профмастерства рабочих проводится на предприятии ежегодно. Его цели — повышение престижа рабочих профессий и популяризация достижений и передового опыта квалифицированных специалистов.