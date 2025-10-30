Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 79.47 -0.35 30/10
ЦБ EUR 92.25 -0.69 30/10
Нал. USD 81.00 / 80.80 30/10 09:55
Нал. EUR 94.04 / 95.35 30/10 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
Вчера 15:06
360
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 517
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 020
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 291
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На ГРПЗ определили лучших токарей на конкурсе профмастерства

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провели заводской конкурс профмастерства рабочих по профессии «Токарь», приуроченный к празднованию 107-й годовщины предприятия.

За право называться лучшими по профессии боролись работники из четырех подразделений предприятия. Состязание проходило в два этапа. Сначала проверялись теоретические знания: участники отвечали на три вопроса. На практике же необходимо было ознакомиться с технологической и конструкторской документацией и по ней изготовить деталь.

По итогам состязаний победителем стал Александр Тарасенков. Второе и третье места — у Михаила Довжика и Сергея Кузьмина.

Своими впечатлениями поделился победитель конкурса Александр Тарасенков: «На заводе я работаю уже 18 лет, поэтому задания не вызвали затруднений. Конечно, я рад, что удалось занять первое место. В связи с тем, что конкурс был приурочен к празднованию 107-летия ГРПЗ, хотел бы пожелать нашему предприятию процветания и дальнейшего развития. Заводчанам — здоровья и семейного счастья!»

Все участники получили памятные подарки и дипломы, а победителям объявлена благодарность и будет выдана денежная премия.

Конкурс профмастерства рабочих проводится на предприятии ежегодно. Его цели — повышение престижа рабочих профессий и популяризация достижений и передового опыта квалифицированных специалистов.