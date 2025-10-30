Минобороны: Россия готова временно прекратить бои в районах блокировки ВСУ

Минобороны получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов в Красноармейске, Димитрове и Купянске, где заблокированы ВСУ. В ведомстве сообщили, что российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в этих районах. Также оно готово обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп иностранных СМИ, в том числе украинских — при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и для российских военнослужащих.

Напомним, 29 октября Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в зоне СВО.