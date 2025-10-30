Лидер поискового отряда «Ока-Рязань» стал членом Общественной палаты города

В Рязани депутаты утвердили кандидатуру нового члена Общественной палаты города. Решение приняли на заседании гордумы в четверг, 30 октября. В состав Общественной палаты города включили председателя Рязанской региональной общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковый отряд «Ока-Рязань» Николая Стрелкова. Отмечается, что решение приняли из-за досрочного прекращения полномочий Андрея Кашаева в качестве члена ОП. Николай Стрелков получал образование в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Ивана Павлова. Он организовал поисковый отряд «Ока-Рязань» в 2011 году на базе РязГМУ. За свою активную деятельность Стрелков неоднократно был удостоен наград и почетных званий.