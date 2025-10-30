Рязань
Госдума предложила ввести послабления в закон о локализации такси
В Госдуме предложили внести изменения в закон, касающийся такси, чтобы облегчить жизнь самозанятым водителям. Группа из 15 депутатов внесла законопроект, передает РБК.

Авторы законопроекта предлагают выделить 25% квоты для самозанятых таксистов, которые используют свои личные автомобили. Однако есть условие: машина должна принадлежать водителю более полугода. Это изменение должно помочь избежать ухода из отрасли до 51% водителей, что составляет около 507 тысяч человек.

Депутаты отмечают, что высокие затраты на новые автомобили могут привести к снижению количества такси и негативно повлиять на связанные отрасли. Они уверены, что новый закон не противоречит правилам локализации и поможет постепенно перейти на использование автомобилей, произведенных в России.

Напомним, с 1 марта 2026 года в России начнет действовать закон о локализации автомобилей для такси. По новым правилам, машины смогут попасть в реестр такси только при соблюдении определенных условий.