Депутаты Рязгордумы утвердили новые жилые зоны на улицах Введенской и Новаторов

Согласно внесенным изменениям, на улице Введенской, дом № 145 вместо территории делового, общественного и коммерческого назначения появится общественно-жилая зона. Ранее на общественных слушаниях сообщалось, что на данном участке находятся дома старого фонда. Их планируют снести, а собственников расселить. Речь идет об участке площадью 1251 м², где впоследствии намерены построить новый многоквартирный дом. Также изменения коснулись и участка у дома № 9 на улице Новаторов. Территорию из зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций перевели в зону застройки многоэтажными жилыми домами. Данный участок площадью 12 тысяч м2 располагается около Комсомольского парка.

Депутаты Рязгордумы одобрили внесение изменений в генплан города и появление новых жилых зон на улицах Введенской и Новаторов. Решение приняли на заседании в четверг, 30 октября.

Изменения по указанным участкам внесли в генеральный план города и правила землепользования и застройки.