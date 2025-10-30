Рязань
А что в кино? «Мажор в Дубае», «Папины дочки. Мама вернулась» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Приключенческая комедия «Мажор в Дубае» (Россия) . Ваня Соловьёв отправляется в Дубай, чтобы быстро заработать на свадьбу, но вместо лёгких денег оказывается втянут в криминальные интриги. Теперь ему приходится скрываться, а на помощь прилетает друг — Соколовский.

Семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась» (Россия) . После долгого отсутствия мама возвращается домой. Семье предстоит заново научиться жить вместе, преодолеть старые обиды и вернуть утраченное взаимопонимание.

Документальный фильм «Брат навсегда» (Россия). Фильм раскрывает закулисье создания культовых картин «Брат» и «Брат 2», включает редкие архивные кадры и истории о том, как рождалась легенда отечественного кино.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».