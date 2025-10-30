Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 79.47 -0.35 30/10
ЦБ EUR 92.25 -0.69 30/10
Нал. USD 81.50 / 81.27 30/10 12:57
Нал. EUR 94.50 / 95.42 30/10 12:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
Вчера 15:06
382
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 548
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 035
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 313
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
55-летний рязанец обокрал продавца супермаркета
В отдел обратился 18-летний работник магазина и сообщил, что в торговом зале пропал его смартфон. Заявитель раскладывал товары и на несколько минут оставил свой телефон среди стеллажей без присмотра. Оперативники установили, что к краже может быть причастен 55-летний рязанец. Они разыскали его и выяснили, что сын этого мужчины пользуется телефоном потерпевшего. Возбуждено уголовное дело.

55-летний рязанец обокрал продавца супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В отдел обратился 18-летний работник магазина и сообщил, что в торговом зале пропал его смартфон. Заявитель раскладывал товары и на несколько минут оставил свой телефон среди стеллажей без присмотра.

Оперативники установили, что к краже может быть причастен 55-летний рязанец. Они разыскали его и выяснили, что сын этого мужчины пользуется телефоном потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело.