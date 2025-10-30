55-летний рязанец обокрал продавца супермаркета

В отдел обратился 18-летний работник магазина и сообщил, что в торговом зале пропал его смартфон. Заявитель раскладывал товары и на несколько минут оставил свой телефон среди стеллажей без присмотра. Оперативники установили, что к краже может быть причастен 55-летний рязанец. Они разыскали его и выяснили, что сын этого мужчины пользуется телефоном потерпевшего. Возбуждено уголовное дело.

