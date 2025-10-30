Рязань
43-летнего касимовца осудят за убийство 21-летнего молодого человека
43-летнего касимовца осудят за убийство 21-летнего молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в январе 2025 года на одной из улиц Касимова между пьяным 43-летним мужчиной и 21-летним молодым человеком возник конфликт. В ходе конфликта касимовец избил оппонента. От полученных травм молодой человек через непродолжительное время скончался в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.