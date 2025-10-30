21-летнего рязанца задержали за кражу из пункта выдачи заказов

Руководитель ПВЗ рассказал полицейским, что неизвестный пришел за ноутбуком, проверил его, вышел на улицу и скрылся. Оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 21-летний рязанец. По предварительной информации полиции, молодой человек случайно узнал от знакомых, что в ПВЗ должны привезти ноутбук. Он назвал данные чужого заказа, получил его и убежал. Злоумышленника задержали. У него дома обнаружили похищенный ноутбук. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

