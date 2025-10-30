19-летнего рязанца осудили за сбыт наркотиков

В период с марта по май 2025 года осужденный получил наркотическое средство массой более 50 граммов с целью дальнейшего сбыта, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

19-летнего рязанца осудили за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В период с марта по май 2025 года осужденный получил наркотическое средство массой более 50 граммов с целью дальнейшего сбыта, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.