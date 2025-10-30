11-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Рязанской области

Авария произошла днем 29 октября на улице Владимировка в Ряжске. 11-летний велосипедист столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze, за рулем которого находился 29-летний местный житель. Мальчика госпитализировали в Ряжскую ЦРБ и оказали помощь. Причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.