Жители ряда населенных пунктов Рязанской области останутся без света

Причина отключения — плановые ремонтные работы. 4 октября с 09:00 до 17:00 света не будет в селе Подлипки Клепиковского района. С 13:00 до 17:00 6 октября отключение затронет следующие населенные пункты: Спас-Клепики (улицы Центральная, Комсомольская, Кузьмина, Паустовского, Сосновая, переулок Цветочный); деревни Первушкино, Сергеево, М-Дарьино, Бозово, Владычино, Ершово, Калдево, Левино 1, Лодкино, Ненашкино, Подлипки, Полушкино, Рябикино, Теребово, Швивая Горка; село Екшур (улицы Красный Октябрь, Чернова, Песчаная). С 09:00 до 17:00 6 октября света не будет в деревнях Шакино, Крутово, Мягково.