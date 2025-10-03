За сутки в Рязанской области изъяли 645 литров нелегального алкоголя

2 октября полицейские провели в Рязанской области рейды, после которых изъяли 645 литров нелегального алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Рейды прошли в Рязани и 13 районах области. Полицейские проверили бары, кафе, магазины, торговые павильоны и в 16 из них пресекли нарушения правил продажи алкоголя.

Также установлены трое злоумышленников, занимавшихся торговлей спиртосодержащей жидкости.

Так, в Сасове в кафе изъяли 104 литра алкогольной продукции. В Скопине в гараже 40-летнего мужчины полицейские обнаружили 110 литров спиртного с признаками контрафактности.

Возбуждены административные производства. Виновным грозят крупные штрафы.