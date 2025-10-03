В выходные Землю может накрыть новая магнитная буря

В пятницу, 3 октября, на Солнце произошла сильная вспышка с крупным выбросом плазмы в сторону Земли. «Событие является крупным и должно в случае подтверждения его ухода от Солнца достичь планеты через 2.5 суток, во второй половине дня в воскресенье 5 октября», — отметили в ИКИ РАН.