Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В сентябре в перинатальном центре в Рязани родились 418 малышей
На свет появились 222 мальчика и 196 девочек. Самый крошечный ребенок весил 470 граммов, крупный — 5 050 граммов. Также в сентябре родились четыре пары двойняшек.

В сентябре в рязанском перинатальном центре родились 418 малышей. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба регионального минздрава.

На свет появились 222 мальчика и 196 девочек. Самый крошечный ребенок весил 470 граммов, крупный — 5 050 граммов.

Также в сентябре родились четыре пары двойняшек.