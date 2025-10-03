В сентябре в перинатальном центре в Рязани родились 418 малышей

На свет появились 222 мальчика и 196 девочек. Самый крошечный ребенок весил 470 граммов, крупный — 5 050 граммов. Также в сентябре родились четыре пары двойняшек.