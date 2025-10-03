Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
14°
Сбт, 04
15°
Вск, 05
16°
ЦБ USD 81.9 0.89 04/10
ЦБ EUR 96.05 0.71 04/10
Нал. USD 82.25 / 82.39 03/10 18:15
Нал. EUR 96.80 / 97.98 03/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 184
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 349
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 419
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 481
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области в ДТП с перевернувшейся «Ладой» пострадал мужчина
ДТП произошло в 09:50 1 октября около дома № 18а на улице Егерева в рабочем поселке Елатьма Касимовского округа. Отмечается, что столкнулись «Киа Спортейдж», за рулем которой был 88-летний мужчина, и «Лада Гранта», под управлением 56-летнего жителя. Водитель «Лады» пострадал. Ему оказали медпомощь. Обстоятельства происшествия установят полицейские.

В Рязанской области в ДТП с перевернувшейся «Ладой» пострадал мужчина. Пост об этом опубликован в Telegram-канале «Автоклуб Касимов».

ДТП произошло в 09:50 1 октября около дома № 18а на улице Егерева в рабочем поселке Елатьма Касимовского округа.

Отмечается, что столкнулись «Киа Спортейдж», за рулем которой был 88-летний мужчина, и «Лада Гранта», под управлением 56-летнего жителя.

Водитель «Лады» пострадал. Ему оказали медпомощь.

Обстоятельства происшествия установят полицейские.

Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»