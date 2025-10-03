В Рязанской области в ДТП с перевернувшейся «Ладой» пострадал мужчина

ДТП произошло в 09:50 1 октября около дома № 18а на улице Егерева в рабочем поселке Елатьма Касимовского округа. Отмечается, что столкнулись «Киа Спортейдж», за рулем которой был 88-летний мужчина, и «Лада Гранта», под управлением 56-летнего жителя. Водитель «Лады» пострадал. Ему оказали медпомощь. Обстоятельства происшествия установят полицейские.

Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»