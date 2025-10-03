В Рязанской области произошло ДТП с пострадавшими
Авария произошла 3 октября на пересечении улиц Орджоникидзе и Рязанской в Скопине. По словам очевидцев, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком и въехал в столб. Повреждена газовая труба. Есть пострадавший. На месте работают оперативные службы.
