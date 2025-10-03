В Рязанской области при пожаре погиб мужчина
ЧП случилось в селе Кучасьево Шайкого района. Возгорание произошло в жилом доме. На тушение выезжали пять единиц спецтехники и 10 человек личного состава. По данным пресс-службы МЧС по региону, погиб мужчина 1977 года рождения.
