Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
13°
Сбт, 04
15°
Вск, 05
16°
ЦБ USD 81.01 -0.49 03/10
ЦБ EUR 95.34 -0.3 03/10
Нал. USD 80.91 / 82.00 03/10 09:10
Нал. EUR 96.61 / 97.50 03/10 09:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 026
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 300
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 374
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 427
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области легковушка сбила собаку
Отмечается, что ДТП произошло в пятницу, 3 октября, в Пронске на улицк Плотно-Пушкарская. «На дорогу выскочила крупная собака. Бампер „четырнадцатой“ восстановлению не подлежит. Собака жива», — написал автор.

В Рязанской области легковушка сбила собаку. Об этом сообщает «Пронская газета».

Отмечается, что ДТП произошло в пятницу, 3 октября, в Пронске на улицк Плотно-Пушкарская.

«На дорогу выскочила крупная собака. Бампер „четырнадцатой“ восстановлению не подлежит. Собака жива», — написал автор.