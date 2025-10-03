В Рязанской области легковушка сбила собаку

Отмечается, что ДТП произошло в пятницу, 3 октября, в Пронске на улицк Плотно-Пушкарская. «На дорогу выскочила крупная собака. Бампер „четырнадцатой“ восстановлению не подлежит. Собака жива», — написал автор.