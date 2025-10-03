В Рязанской области 4 октября температура воздуха прогреется до +18 градусов

В субботу, 4 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +1, +6°С, днём прогреется до +13, +18°С.