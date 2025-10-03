В Рязани засняли драку

По словам очевидцев, инцидент произошел 3 октября на улице Вишневой. На кадрах видно, как двое неизвестных бьют молодого человека, девушка пытается их разнять. Причины конфликта неизвестны. Информации о состоянии пострадавшего нет.