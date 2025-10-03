В Рязани суд конфисковал автомобиль у волгоградца за пьяную езду

В Рязани суд конфисковал автомобиль у волгоградца за пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Советский районный суд конфисковал автомобиль Volkswagen Polo у 37-летнего жителя Волгоградской области. В октябре 2024 года мужчину остановили на улице Почтовой, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Суд назначил ему 200 часов обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.