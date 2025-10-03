Рязань
В Рязани начнутся игры национальной молодежной хоккейной лиги
4 и 5 октября на главное арене ДС «Олимпийский» наши спортсмены встретятся с хоккеистами МХК «Белгород», матчи начнутся в 17:00. С ними же рязанская молодежка проведет встречи 8 и 9 октября в 19 часов. 13 и 14 октября, в 19:00, МХК «Рязань-ВДВ» проведет матчи против ХК «Гвардия» (г. Краснодар).

Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» начинает свое выступление в Первенстве НМХЛ сезона 2025-2026. Рязанская молодежка уже несколько сезонов является лидером соревнований, долгое время возглавляя турнирную таблицу регулярных чемпионатов.

4 и 5 октября на главное арене ДС «Олимпийский» наши спортсмены встретятся с хоккеистами МХК «Белгород», матчи начнутся в 17:00. С ними же рязанская молодежка проведет встречи 8 и 9 октября в 19 часов.

13 и 14 октября, в 19:00, МХК «Рязань-ВДВ» проведет матчи против ХК «Гвардия» (г. Краснодар).

Рязанским спортсменам, на старте сезона, как никогда нужна поддержка болельщиков. Билеты на матчи можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке: https://rzn.kassy.ru/venue/ds-olimpijjskijj-8/8/