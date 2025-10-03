В Рязани работникам предприятия выплатили долг по зарплате в 600 тысяч

Отмечается, что организация задолжала шести работникам зарплату за июль-август 2025 года на общую сумму более 600 тысяч рублей. Прокуратура внесла представление руководителю предприятия. Также на гендиректора возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Должностное лицо оштрафовали на 15 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры работодатель полностью погасил долг перед сотрудниками, а также выплатил компенсацию.

