В Рязани произошел пожар с пострадавшим

Информация о пожаре поступила в 1:18 3 октября. Горел нежилой двухэтажный дом. Огнем повреждена комната на первом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Отмечается, что есть пострадавший. Информация о нем уточняется. На тушение выезжали 11 человек и три спецавтомобиля.