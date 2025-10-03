В Рязани произошел пожар с пострадавшим
Информация о пожаре поступила в 1:18 3 октября. Горел нежилой двухэтажный дом. Огнем повреждена комната на первом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Отмечается, что есть пострадавший. Информация о нем уточняется. На тушение выезжали 11 человек и три спецавтомобиля.
В Рязани произошел пожар с пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
