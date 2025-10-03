В Рязани открыли современную площадку для выгула собак перед Днем защиты животных

Рязань
Новое
В пятницу, 3 октября, в преддверии Дня защиты животных в рязанском парке имени Гагарина состоялось открытие новой площадки для выгула собак. Мероприятие было организовано при поддержке партии «Единая Россия» в рамках партпроекта «Защита животного мира». Площадка оснащена современными спортивными снарядами для дрессировки и выгула собак, а также имеет галечное покрытие, обеспечивающее хороший дренаж и предотвращающее застоя воды и грязи. В дополнение к этому, на территории установлены навесы от дождя и скамейки для владельцев животных.

В пятницу, 3 октября, в преддверии Дня защиты животных в рязанском парке имени Гагарина состоялось открытие новой площадки для выгула собак. Мероприятие было организовано при поддержке партии «Единая Россия» в рамках партпроекта «Защита животного мира».

На открытии площадки присутствовали региональный координатор проекта Андрей Епишин, представители городского управления благоустройства и главного управления ветеринарии Рязанской области. «При проектировании площадки мы плотно общались с владельцами собак, учитывали их потребности», — отметил Епишин.

Площадка оснащена современными спортивными снарядами для дрессировки и выгула собак, а также имеет галечное покрытие, обеспечивающее хороший дренаж и предотвращающее застоя воды и грязи. В дополнение к этому, на территории установлены навесы от дождя и скамейки для владельцев животных.

Проект «Защита животного мира», реализуемый партией «Единая Россия», действует с прошлого года и направлен на обеспечение контроля в сфере ответственного отношения к животным. В рамках этого проекта в регионе уже открыт уникальный кинологический центр на базе колледжа имени Героя Советского Союза Н. Н. Комарова, а в конце года планируется открытие центра социализации и адаптации животных.

Фото: пресс-служба «Единой России»