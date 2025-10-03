В Рязани ликвидировали три несанкционированные свалки
В Рязани ликвидировали три несанкционированные свалки. Об этом сообщает префект Железнодорожного района Олег Морозов.
Свалки ликвидировали по адресам:
- улица Мирная, дома №№ 37-а; 45;
- улица Керамзавода, дом № 28.
Всего вывезено 27 кубических метров строительного и различного мусора.