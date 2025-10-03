В Россит предложили удвоить штраф за переход дороги в неположенном месте

В России выступили за удвоение штрафа за переход дороги в неположенном месте. Об этом сообщает «Абзац» Мос ссылкой на вице-президента Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского. Сегодня штраф составляет 500 рублей. Он подчеркнул, что размер наказания должен соответствовать общественным ожиданиям и быть разумным. «Штраф за переход в неположенном месте стоит увеличить, но не слишком сильно. Оптимальная сумма — 1000 рублей. Президент нашей страны неоднократно подчеркивал, что все законы должны быть законными, обоснованными и справедливыми», — отметил Ольшанский.

