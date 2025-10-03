В российском молоке выявили превышение микробов в восемь раз
В пастеризованном молоке жирностью 2,5% торговой марки «Домик в деревне» было обнаружено значительное превышение количества микроорганизмов. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, пробы молока были отобраны в магазине «Пятёрочка» в Брянской области, и лабораторная экспертиза показала, что уровень микробов превышает допустимые нормы в восемь раз. Исследование проводилось в августе, в период действия срока годности продукта. В сентябре производителю молока — компании «ВБД» — было объявлено предостережение за несоблюдение обязательных требований к качеству продукции.
