В российском молоке выявили превышение микробов в восемь раз

В пастеризованном молоке жирностью 2,5% торговой марки «Домик в деревне» было обнаружено значительное превышение количества микроорганизмов. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, пробы молока были отобраны в магазине «Пятёрочка» в Брянской области, и лабораторная экспертиза показала, что уровень микробов превышает допустимые нормы в восемь раз. Исследование проводилось в августе, в период действия срока годности продукта. В сентябре производителю молока — компании «ВБД» — было объявлено предостережение за несоблюдение обязательных требований к качеству продукции.

