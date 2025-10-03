В России снова подорожает пиво до 12%

Главной причиной роста цен станет повышение акциза на пиво в 2025 году — для напитков крепостью до 8,6% ставка выросла с 26 до 30 рублей за литр. На динамику также повлияют курс валют, логистика и упаковка.

В России снова подорожает пиво до 12%. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на эксперта по финансам Дмитрия Трепольского.

По его словам, главной причиной роста цен станет повышение акциза на пиво в 2025 году — для напитков крепостью до 8,6% ставка выросла с 26 до 30 рублей за литр.

На динамику также повлияют курс валют, логистика и упаковка.