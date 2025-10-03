В России снизились продажи легковых автомобилей

По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в январе — сентябре снизились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что самой продаваемой маркой в России остается Lada, по итогам трех кварталов она заняла долю рынка в 26,5%. Китайский Haval в январе — сентябре 2025 года стал самым продаваемым иностранным брендом с долей рынка чуть более 12%. Тройку замыкает еще один китайский производитель — Geely.

