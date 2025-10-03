В России призвали таксистов ввести скидки для пенсионеров

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что реализовать меру можно при предъявлении соответствующего удостоверения. Депутат добавил, что решение о льготах следует принять на региональном уровне. Субъекты РФ могут выделить на это средства из бюджета, а перевозчики — самостоятельно предложить скидки. Он призвал таксистов последовать примеру некоторых магазинов и сетей, которые добровольно снижают цены для пенсионеров при предъявлении документов.