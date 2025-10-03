В России предложили увеличить страховую пенсию по старости

Депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин предложил увеличить страховую пенсию по старости как минимум до 35 тысяч рублей. По его словам, увеличение нижнего порога страховых выплат пенсионерам благоприятно скажется на демографии. Никитин добавил, что в стране насчитывается около 41 миллиона пенсионеров, при этом 8 миллионов из них всё ещё продолжают работать.

В России предложили увеличить страховую пенсию по старости. Об этом сообщает Life.

