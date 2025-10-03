В России предложили создать новую программу для поддержки учителей

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил создать программы «Маршрут благодарности», которая будет действовать по всей России. Как сообщает Life.ru, инициатива направлена на поддержку учителей и укрепление их социального статуса в обществе. В своем обращении Бородин подчеркнул, что программа может стать значимым шагом в повышении престижа профессии педагога. Она предполагает предоставление учителям скидок в музеях, театрах, кино, кафе и магазинах при предъявлении удостоверения учителя или социальной карты. Инициатива приурочена ко Дню учителя, который отмечается в начале октября, и призвана выразить благодарность за труд педагогов.

Он добавил, что программа может оказать положительное влияние на мотивацию и профессиональную деятельность педагогов.