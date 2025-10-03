В России предложили ежегодно индексировать стипендии на 4%

Отмечается, что индексация касается студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров. Индексировать стипендии планируют с 1 сентября каждого года.