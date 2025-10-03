В Октябрьском районе Рязани закрасили более 30 надписей с рекламой наркотиков и экстремистской символикой

В Октябрьском районе Рязани закрасили более 30 надписей с рекламой наркотиков и экстремистской символикой. Об этом сообщает префект района Кирилл Горелов.

«Проведены работы по устранению надписей наркотического и экстремистского содержания. В ходе работ удалено более 30 противоправных граффити», — отметил он.