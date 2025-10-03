В МВД предложили расширить список документов для российского гражданства

В перечень хотят добавить обязательное предоставление бумажной справки об отсутствии судимости. Она должна быть оформлена компетентным органом иностранного государства за пределами РФ в соответствии с нормами иностранного права, подтверждающими отсутствие судимости.

В МВД предложили расширить список документов для российского гражданства. Об этом пишет «Газета. ру».

При ее наличие, документ должен содержать перечень совершенных преступлений, указывать форму вины (умысел, неосторожность) и подтверждать отсутствие уголовного преследования. Справка должна быть выдана не ранее, чем за три месяца до подачи заявления о приеме в гражданство РФ.

От этой процедуры предлагается освободить недееспособных лиц, детей до 14 лет, военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях, а также лиц, признанных беженцами или получивших политическое либо временное убежище на территории РФ.