В мэрии рассказали о ремонте улицы в Дягилеве

Речь идет об участке улицы Дягилевской. Представители администрации города, подрядной организации, депутаты и общественные активисты проверили, как проводится ремонт. «Существенных» недостатков не обнаружили. Отмечается, что завершить ремонт планируют в течение недели.